У Канаді відбувся патріотичний концерт українського Дитячого хору Оттави
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Канаді.
Дипломати відзначили особливе патріотичне піднесення під час виступу юних хористів, які з гордістю презентували українську культуру та рідну мову в канадському суспільстві.
«Дивлячись на цих дітей, які співають українською мовою, зберігають українську культуру та з гордістю представляють Україну в Канаді, розумієш: наша сила – не лише в здатності вистояти, а й у здатності передати наступному поколінню те, ким ми є», – наголосили в українській дипмісії.
Українське представництво висловило щиру вдячність засновникам та художнім керівникам хору Олексію та Ользі Фіщук, викладачам Марії Мілковій, Юлії Макаренко, Юлії Лефтер, а також команді волонтерів і спонсорів, які вкладають свій талант і час у розбудову українського мистецького середовища за кордоном. Окрему подяку дипломати адресували батькам вихованців за виховання дітей у повазі до свого коріння.
У посольстві підкреслили, що в часи, коли Україна веде запеклу боротьбу за своє майбутнє, подібні творчі колективи є важливим нагадуванням світу про те, заради чого українці тримають оборону – за право дітей зберігати свою культуру та залишатися собою.
Нагадаємо, вулицями українського кварталу Торонто, столиці канадської провінції Онтаріо, пройшов найдовший у світі марш, приурочений до Всесвітнього дня вишиванки.
Фото: посольство України в Канаді / Фейсбук