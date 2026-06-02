У Канаді відбувся патріотичний концерт українського Дитячого хору Оттави

У Канаді з успіхом пройшов благодійний концерт Дитячого хору Оттави (Ottawa Ukrainian Children's Choir) під назвою «Ukrainian Spring Mystery», який продемонстрував високий рівень збереження національної ідентичності та традицій серед наймолодших представників закордонного українства Канади.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Канаді.

Дипломати відзначили особливе патріотичне піднесення під час виступу юних хористів, які з гордістю презентували українську культуру та рідну мову в канадському суспільстві.

«Дивлячись на цих дітей, які співають українською мовою, зберігають українську культуру та з гордістю представляють Україну в Канаді, розумієш: наша сила – не лише в здатності вистояти, а й у здатності передати наступному поколінню те, ким ми є», – наголосили в українській дипмісії.

Читайте також: У канадському парламенті відбувся прийом до Міжнародного дня вишиванки

Українське представництво висловило щиру вдячність засновникам та художнім керівникам хору Олексію та Ользі Фіщук, викладачам Марії Мілковій, Юлії Макаренко, Юлії Лефтер, а також команді волонтерів і спонсорів, які вкладають свій талант і час у розбудову українського мистецького середовища за кордоном. Окрему подяку дипломати адресували батькам вихованців за виховання дітей у повазі до свого коріння.

У посольстві підкреслили, що в часи, коли Україна веде запеклу боротьбу за своє майбутнє, подібні творчі колективи є важливим нагадуванням світу про те, заради чого українці тримають оборону – за право дітей зберігати свою культуру та залишатися собою.

Нагадаємо, вулицями українського кварталу Торонто, столиці канадської провінції Онтаріо, пройшов найдовший у світі марш, приурочений до Всесвітнього дня вишиванки.

Фото: посольство України в Канаді / Фейсбук