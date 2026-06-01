В Угорщині на фестивалі «Ніч літератури» презентували роман Макса Кідрука угорською мовою

У бібліотеці Дебреценського реформатського колегіуму в межах престижного культурного фестивалю «Ніч літератури» відбулися українські читання, під час яких іноземній публіці презентували творчість сучасного українського письменника Макса Кідрука.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило консульство України в Ніредьгазі.

Традиційно захід відкрив консул України в Ніредьгазі Владислав Мушка. У літературному вечорі також взяли участь депутати та голова Самоврядування українців Дебрецена Віталій Нетреба.

Цього року увазі європейських слухачів було представлено уривок із роману Макса Кідрука «Де немає Бога» – одного з найвідоміших творів сучасної української літератури. Для кращого сприйняття місцевою аудиторією текст прозвучав угорською мовою у високохудожньому перекладі Тімеї Тімко, а майстерно та емоційно прочитала його відома угорська акторка Габріелла Сас.

Дипломатична місія висловила щиру вдячність організаторам, виконавцям та усім гостям заходу за можливість інтегрувати українське художнє слово в загальноєвропейський культурний контекст.

Нагадаємо, Фундація української книги в Угорщині (UNABOOK) оголосила про успішне завершення перекладу угорською мовою популярного роману української письменниці Орести Осійчук «Абрикосова книгарня», проте наразі проєкт опинився під загрозою зупинки через брак фінансування.

