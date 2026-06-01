У Празі 42 українці отримали сертифікати випускників лідерського проєкту UA NEXT

У Посольстві України в Чеській Республіці відбулася урочиста церемонія вручення сертифікатів учасникам масштабного проєкту UA NEXT, спрямованого на всебічну підготовку та освітній розвиток активних представників української громади у Чехії.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Чехії.

Освітня програма реалізується Асоціацією інноваційної та цифрової освіти за сприяння Міністерства закордонних справ України та Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України. Також фінансову та організаційну підтримку проєкту надали Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ) та українська дипломатична місія в Чехії.

Учасниками першого етапу програми стали 42 громадянина України, які наразі проживають у Чеській Республіці та прагнуть розвивати потенціал закордонного українства, зміцнювати двосторонні українсько-чеські зв’язки і фахово представляти інтереси співвітчизників на місцевому та муніципальному рівнях.

Програма підготовки включала профільні тренінги з адвокації, публічної дипломатії, ефективної комунікації з представниками іноземної влади та медіа, а також практичну роботу над актуальними кейсами й громадськими ініціативами.

З вітальними словами до випускників звернулися Посол Василь Зварич, заступник Генерального секретаря Центральноєвропейської ініціативи Юрій Мушка, а також організаторки проєкту – виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти, кураторка Українських освітніх хабів Марія Богуслав та координаторка проєкту UA NEXT Оксана Воронкіна.

«Для нас, дипломатів, дуже важливо бачити, як формується нове покоління справжніх лідерів. Саме платформа UA NEXT покликана сприяти цьому процесу – допомагати активним українцям розвивати свої лідерські якості, креативно підходити до реалізації власних ініціатив, гідно представляти Україну у світі та зміцнювати її позитивний імідж. Саме завдяки таким людям, як ви, Україна стає сильнішою», – наголосив посол Василь Зварич.

Організатори та дипломати висловили сподівання, що здобуті знання допоможуть випускникам у подальшій реалізації нових громадських, освітніх та культурних проєктів на підтримку української спільноти у Чехії.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Василь Зварич здійснив робочий візит до греко-католицької парафії у місті Чеське Будейовіце, де зустрівся з духовенством, активістами та представниками місцевого українського осередку.

Фото: посольство України в Чехії / Фейсбук