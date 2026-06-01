У столиці Таїланду до Дня Києва провели 33-й «Пробіг під каштанами»

У столиці Королівства Таїланд, місті Бангкок, за сприяння українського дипломатичного представництва відбувся щорічний 33-й благодійний спортивний захід «Пробіг під каштанами», приурочений до Дня Києва.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Таїланді.

Патріотичну спортивну акцію традиційно організували 31 травня в парку Лумпіні, розташованому в самому центрі тайської столиці.

Організатори нагадали, що «Пробіг під каштанами» – благодійна ініціатива, яка привертає увагу до проблеми вроджених вад серця і можливості її вирішення. У 2026 році благодійний збір у межах проєкту спрямований на придбання відеоларингоскопа для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

«Проведення у Бангкоку "Пробігу під каштанами" стало не просто спортивною подією, вона продемонструвала, що ми, українці, це незламна нація, яка, попри всі випробування, продовжує жити, боротися та підтримувати одне одного, де ми не знаходилися», – зазначили в українській дипмісії.

Українські дипломати також висловили щиру вдячність тайській стороні за можливість організації «Пробігу під каштанами», а також усім громадянам України та Таїланду, які особисто долучилися до участі в цьому важливому гуманітарному заході.

Фото: посольство України в Таїланді / Фейсбук