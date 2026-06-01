У Ніцці відкрили приймальню почесного консула України

Делегація посольства України у Франції на чолі з послом Вадимом Омельченком здійснила робочий візит до стратегічного регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег, де ключовою подією стало офіційне відкриття приймальні почесного консула України в Ніцці Ірини Подиряко-Бурдель.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України у Франції.

Розширення дипломатичної присутності на Півдні Франції покликане зміцнити зв’язки з регіонами, розвинути муніципальне співробітництво та посилити підтримку української громади, яка знайшла тут прихисток від початку повномасштабної війни.

Наразі сторони вже працюють над підготовкою Франко-Українського муніципального інноваційного форуму 2026 року, що має залучити французький бізнес і місцеві громади до екологічної модернізації та відбудови українських міст.

У межах візиту Вадим Омельченко провів зустріч із новообраним мером Ніцци Еріком Чотті (Éric Ciotti), який підтвердив готовність міста й надалі залишатися надійним партнером українського народу. Крім того, Посол обговорив розширення взаємодії на рівні префектури із Генеральним секретарем Префектури департаменту Приморські Альпи Патріком Амусу-Адебле.

Академічний та громадський вимір поїздки відзначився конференцією Посла в Université Côte d'Azur, організованою у партнерстві з виданням Nice-Matin та за участі студентів Sciences Po Menton. Під час лекції обговорили вплив війни на європейську безпеку та роль України у формуванні майбутнього Європи.

Окрему увагу дипломати приділили зустрічам з українською громадою, волонтерами, активістами та українськими захисниками-ветеранами, які наразі проходять реабілітацію та протезування у Франції. Крім того, разом із мером Ніцци Посол України взяв участь у церемонії відкриття 30-го Фестивалю книги в Ніцці, де цього року окремим стендом представлена українська література та культура.

Нагадаємо, президентка Франко-української асоціації Лазурового узбережжя AFUCA Ірина Подиряко призначена почесним консулом України в Ніцці – подія, що має особливе значення для всієї української громади Півдня Франції.

