Дипломати в Молдові відвідали свята останнього дзвоника в українських закладах

Делегація посольства України в Республіці Молдова на чолі з керівником дипустанови Пауном Роговеєм долучилася до урочистих заходів з нагоди завершення навчального року в українських освітніх хабах, школах і дитячих центрах країни.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Молдові.

Святковий марафон тривав протягом 28–30 травня. Так, 28 травня Паун Роговей разом із дружиною Віолетою відвідали дитячий центр Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii” («Divertis»). Ця інституція від початку повномасштабної російської агресії залишається важливим осередком підтримки, який створює комфортний простір для розвитку, навчання, творчості та соціальної адаптації українських дітей і родин у Молдові.

Наступного дня, 29 травня, подружжя дипломатів узяло участь у святі останнього дзвоника в українській школі «Азбука» у Кишиневі. Цей навчальний заклад забезпечує викладання за українськими державними освітніми програмами, допомагаючи учням підтримувати безперервний зв’язок із вітчизняною системою освіти, рідною мовою та культурою.

30 травня радник дипустанови відвідав урочистості в українській школі Dana School, яка також зарекомендувала себе як потужний освітній осередок для українських учнів у Молдові, забезпечуючи якісне навчання в україномовному середовищі.

Під час виступів Паун Роговей привітав учнів, педагогів і батьків із завершенням навчального року, подякував вчителям за самовіддану працю, а батькам – за активну участь у вихованні молоді. Звертаючись до випускників, Посол наголосив, що саме сьогоднішні школярі стануть поколінням, яке відбудовуватиме сучасну, сильну та європейську Україну.

Дипломати підкреслили, що підтримка закордонного українського шкільництва залишається одним із ключових пріоритетів діяльності Посольства, адже ці заклади допомагають дітям зберігати національну ідентичність, традиції та відчуття належності до своєї держави далеко від дому.

