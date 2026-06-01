У Швейцарії на благодійному вечорі B-FLY збирали кошти для онкохворих дітей в Україні

У Швейцарії відбувся благодійний культурний вечір B-FLY за участі дипломатів, метою якого став збір фінансової допомоги на підтримку важкохворих українських дітей, які проходять лікування в умовах повномасштабної війни.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України у Швейцарській Конфедерації.

Гуманітарний захід пройшов 31 травня за всебічної підтримки благодійного фонду «Запорука», який уже багато років поспіль забезпечує системну допомогу українським дітям та їхнім родинам у боротьбі з онкологічними захворюваннями. У вечорі взяла участь посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова.

У своєму виступі посол наголосила, що підтримка дітей, які потребують допомоги, є надзвичайно важливою, особливо сьогодні, коли українські діти щодня страждають від наслідків російської агресії, війни, втрат і психологічних травм. Вона підкреслила, що саме діти є найвразливішою частиною суспільства, і спільний обов’язок громади – підтримати їх, дати їм надію та віру в майбутнє.

Важливою художньою складовою вечора стала тематична виставка дитячих малюнків, де кожна робота відображала внутрішню силу, мрії та надії маленьких пацієнтів на мирне майбутнє.

До створення благодійної атмосфери долучилися іноземні та українські музиканти, співаки й митці.

Дипломати відзначили, що подібні ініціативи демонструють дієву силу міжнародної солідарності, спроможну об’єднувати європейське суспільство навколо розв'язання гуманітарних проблем України.

