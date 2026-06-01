У Ніцці відбувся символічний забіг на підтримку українських ветеранів
Про це Укрінформу повідомили в AFUCA.
Зазначається, що сьогодні військові і волонтерка користуються протезами, встановленими за підтримки Благодійного фонду «Допомогатор».
Ініціював забіг генеральний консул України в Ліоні Сергій Есаулов, який теж біг разом з учасниками.
Учасники подолали символічну дистанцію у 2 км – від готелю Negresco до пам’ятника I Love Nice.
В AFUCA наголосили, що це був не спортивний старт і не змагання за результат. Учасники бігли, йшли, спілкувалися та несли українські прапори. Головною метою було висловити підтримку і вдячність людям, які захищали Україну, а ще – нагадати суспільству про важливість інклюзії.
«Для нас дуже важлива присутність українських ветеранів. Ми дякуємо їм за захист України. А також за те, що вони змінюють наше суспільство – роблять його сильнішим і людянішим. Цим досвідом ми хочемо ділитися з європейцями», – зазначила генеральна директорка AFUCA та почесна консулка України в Ніцці Ірина Подиряко-Бурдель.
Зауважується, що для AFUCA це стала перша співпраця з фондом «Допомогатор». Зараз уже плануються плануємо нові проєкти на підтримку українських ветеранів. Асоціація висловила щиру подяку всім, хто долучився до забігу.
Нагадаємо, делегація посольства України у Франції на чолі з послом Вадимом Омельченком здійснила робочий візит до стратегічного регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег, де ключовою подією стало офіційне відкриття приймальні почесного консула України в Ніцці Ірини Подиряко-Бурдель.
Фото надані AFUCA