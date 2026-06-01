У Ніцці відбувся символічний забіг на підтримку українських ветеранів

Асоціація AFUCA організувала у Ніцці забіг за участю двох українських ветеранів війни, які втратили руку під час бойових дій. Також дистанцію бігла українська волонтерка, яка від народження живе без однієї руки.

Про це Укрінформу повідомили в AFUCA.

Зазначається, що сьогодні військові і волонтерка користуються протезами, встановленими за підтримки Благодійного фонду «Допомогатор».

Ініціював забіг генеральний консул України в Ліоні Сергій Есаулов, який теж біг разом з учасниками.

Учасники подолали символічну дистанцію у 2 км – від готелю Negresco до пам’ятника I Love Nice.

В AFUCA наголосили, що це був не спортивний старт і не змагання за результат. Учасники бігли, йшли, спілкувалися та несли українські прапори. Головною метою було висловити підтримку і вдячність людям, які захищали Україну, а ще – нагадати суспільству про важливість інклюзії.

«Для нас дуже важлива присутність українських ветеранів. Ми дякуємо їм за захист України. А також за те, що вони змінюють наше суспільство – роблять його сильнішим і людянішим. Цим досвідом ми хочемо ділитися з європейцями», – зазначила генеральна директорка AFUCA та почесна консулка України в Ніцці Ірина Подиряко-Бурдель.

Зауважується, що для AFUCA це стала перша співпраця з фондом «Допомогатор». Зараз уже плануються плануємо нові проєкти на підтримку українських ветеранів. Асоціація висловила щиру подяку всім, хто долучився до забігу.

Нагадаємо, делегація посольства України у Франції на чолі з послом Вадимом Омельченком здійснила робочий візит до стратегічного регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег, де ключовою подією стало офіційне відкриття приймальні почесного консула України в Ніцці Ірини Подиряко-Бурдель.

Фото надані AFUCA