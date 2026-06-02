У Чикаго зібрали $13 000 на реабілітацію поранених українських воїнів

В американському місті Чикаго під час недільних богослужінь у соборі Святих Володимира і Ольги Української греко-католицької церкви парафіяни зібрали 13 тисяч доларів США на лікування, протезування та реабілітацію важкопоранених захисників України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці благодійної організації Revived Soldiers Ukraine (RSU).

Благодійна акція відбулася під час трьох недільних літургій. Організатори відзначають особливу символічність події, адже саме цього дня до служіння у храмі приступив отець Володимир Кушнір – давній друг місії RSU, який разом з отцем Миколою Бурядником ще на початку війни у 2015 році привіз до Чикаго перших українських військових на лікування. До служіння у соборі разом із ним також долучився отець Сергій Ковальчук.

Для участі в заході до Чикаго прибула делегація військових медиків з України: головний хірург ЗСУ Костянтин Гуменюк, хірург-уролог підполковник Артем Кобірніченко та лікар-анестезіолог Віталій Ганюк. Вони супроводжували до США трьох нових важкопоранених бійців, які розпочинають тривалий курс відновлення в UIC Hospital.

Перед українською громадою американського міста виступили і самі поранені захисники – Тарас Орел, Артем Борисенко та новоприбулий Микола Юхименко, які поділилися своїми історіями фронтової боротьби.

Українські лікарі у своїх промовах наголосили на критичній важливості безперервної підтримки України в умовах посилення російських обстрілів. Вони розповіли про колосальне навантаження на Київський та Львівський військові шпиталі, де щодня рятують життя захисників, та закликали діаспору не зупиняти допомогу.

Представники фонду Revived Soldiers Ukraine висловили глибоку вдячність усій парафії, духовенству, а також братству й сестринству храму за багаторічну фінансову допомогу, турботу про поранених та внесок у майбутню перемогу України.

