Українська школа в Каїрі завершила навчальний рік майстер-класом із Петриківського розпису

В Українській суботній школі в місті Каїр відбулися урочисті заходи з нагоди завершення навчального року, який для наймолодших представників громади став періодом активного пізнання рідної культури та зміцнення зв’язку з Україною.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Єгипті.

Під час підсумкових занять учні каїрської школи не лише повторили пройдений матеріал, а й долучилися до творчого майстер-класу з Петриківського розпису – унікального виду українського декоративно-орнаментального мистецтва, внесеного до списку Нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, у ході фінальних уроків вихованці згадали традиції Дня вишиванки як символу всесвітньої єдності українців, а також вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Кульмінацією свята стала офіційна церемонія вручення дипломів учням за їхні успіхи, старанність та наполегливість у навчанні протягом року. Окремими Подяками Посольства України були відзначені вчителі суботньої школи, які з великою відданістю передавали дітям знання та любов до української мови, традицій і національних джерел.

У диппредставництві наголосили, що Українська суботня школа в Каїрі продовжить свою роботу вже з початком нового навчального року, надалі виконуючи важливу місію зі збереження національної ідентичності українців далеко від Батьківщини.

Фото: Embassy of Ukraine in Egypt / Фейсбук