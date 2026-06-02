Українська школа в Каїрі завершила навчальний рік майстер-класом із Петриківського розпису
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Єгипті.
Під час підсумкових занять учні каїрської школи не лише повторили пройдений матеріал, а й долучилися до творчого майстер-класу з Петриківського розпису – унікального виду українського декоративно-орнаментального мистецтва, внесеного до списку Нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Крім того, у ході фінальних уроків вихованці згадали традиції Дня вишиванки як символу всесвітньої єдності українців, а також вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.
Кульмінацією свята стала офіційна церемонія вручення дипломів учням за їхні успіхи, старанність та наполегливість у навчанні протягом року. Окремими Подяками Посольства України були відзначені вчителі суботньої школи, які з великою відданістю передавали дітям знання та любов до української мови, традицій і національних джерел.
У диппредставництві наголосили, що Українська суботня школа в Каїрі продовжить свою роботу вже з початком нового навчального року, надалі виконуючи важливу місію зі збереження національної ідентичності українців далеко від Батьківщини.
Нагадаємо, в одному з найпрестижніших і найстаріших освітніх осередків Єгипту – Каїрському університеті – відкрили «Українську книжкову поличку».
Фото: Embassy of Ukraine in Egypt / Фейсбук