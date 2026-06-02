У Вроцлаві відбувся благодійний футбольний турнір на підтримку українських дітей

На Олімпійському стадіоні (Stadion Olimpijski) у польському місті Вроцлав відбувся VI Європейський благодійний турнір з футболу «Херсонщина та Крим - це Україна», спрямований на збір коштів для допомоги дітям, які постраждали від наслідків російської агресії.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило генеральне консульство України у Вроцлаві.

Спортивно-гуманітарна подія, що пройшла за участі віцеконсула генконсульства України у Вроцлаві Іллі Михайлова, вже стала традиційною для закордонного українства в Європі. Змагання об’єднали футбольні команди, громадських діячів, волонтерів, благодійників та небайдужих громадян навколо спільної мети – підтримки батьківщини та захисту її майбутнього покоління.

Програма заходу включала серію видовищних футбольних матчів, благодійні лотереї, тематичні конкурси та насичені культурно-розважальні перформанси, які створили для гостей атмосферу солідарності та українського духу. Головним завданням цьогорічного збору стало залучення фінансування для допомоги дітям Білозерщини (Херсонська область).

Віцеконсул Ілля Михайлов офіційно висловив вдячність ключовим організаторам турніру – Сергію Шевейку, Михайлу Ониську та Благодійному фонду OM DAYA, а також усім партнерам і волонтерам за їхню відданість справі та вагомий внесок у підтримку маленьких українців.

Усі акумульовані під час спортивного свята кошти будуть невідкладно спрямовані на Білозерщину. Грошову допомогу розподілять для адресної підтримки дітей, з якими на місцях безпосередньо працюють фахівці Громадської організації «Білозерський центр регіонального розвитку».

Нагадаємо, у Мюнхені (Німечччина) провели благодійний аматорський футбольний турнір з нагоди 15-ліття ФК «Ukraine Munchen», під час якого зібрали для потреб Збройних сил України 430 тис. грн.

Фото: ГКУ у Вроцлаві / Фейсбук