У німецькому Касселі вперше провели форум Café Schytomyr

У німецькому місті Кассель (федеральна земля Гессен) уперше відбувся масштабний форум Café Schytomyr, спрямований на посилення муніципального, волонтерського та культурного співробітництва з його українським містом-побратимом Житомиром.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Амаль Берлін Україна (Amal Berlin Ukraine).

Організаторами заходу виступили авторитетні німецькі об’єднання Europa Union Kassel e.V. та Offen für Vielfalt e.V. Форум зібрав понад 150 учасників, серед яких були офіційні делегації з Житомира, а також із польського міста Гдиня, яке є спільним партнером обох міст.

За словами ініціаторів, концепція заходу виникла під впливом відомого берлінського форуму Café Kyiv. Головною метою організаторів було створення тривалого регіонального майданчика для діалогу про Україну, який дозволить наповнити підписану трохи понад рік тому партнерську угоду між Касселем і Житомиром конкретними проєктами та живими особистими контактами.

Читайте також: На конференції у Німеччині презентували професійний і науковий потенціал українців

Подію відвідали високопоставлені гості, зокрема посол України у ФРН Олексій Макеєв, депутат Бундестагу Борис Міятович і колишня депутатка Європарламенту Віола фон Крамон. У межах дискусійних панелей учасники обговорили розвиток професійних обмінів, освітніх та громадських ініціатив на рівні локальних спільнот, а також залучили науковців до обговорення деколонізації дискурсу про Східну Європу.

Особливо зворушливою частиною програми став візит української делегації до Українського дому в Касселі, де діти-біженці передали листи та побажання для своїх ровесників, які зараз проживають у Житомирі.

Співорганізаторка форуму, голова об’єднання Europa Union Kassel e.V. Божена Меске в інтерв’ю Amal News зазначила: «Ми вивчили це місто і побачили, скільки потенціалу для спільних проєктів тут є. Ми вважаємо, що Кассель і Житомир можуть багато чому навчитися одне в одного».

Після завершення заходу вона також поділилася емоціями від результату роботи: «Ми були дуже втомлені, але водночас надзвичайно щасливі, що наважилися це зробити. І пишаємося тим, що все це зробила команда з 9 волонтерів лише за 5 місяців підготовки. Під час заходу ми бачили, як люди зацікавлено взаємодіють, спілкуються та будують нові партнерства».

Нагадаємо, у столиці Німеччини у лютому вже вчетверте відбувся Café Kyiv – масштабний політичний та культурно-мистецький захід на підтримку свободи України, який цього року відкриє федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Традиція проводити Café Kyiv у Берліні була започаткована в 2023 році.

Фото: Europa Union Kassel e.V.