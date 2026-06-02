Діаспора в Канаді закликає світ посилити тиск на Росію

Президентка Конгресу українців Канади (КУК) Олександра Хичій, коментуючи нічні удари Росії по Україні, заявила, що Оттаві та союзникам необхідно посилити тиск на Росію та передати Україні більше систем ППО

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Партнери України мають боєприпаси, необхідні Україні для захисту свого неба. Партнери України можуть ще більше ізолювати Росію, запровадивши повне торговельне ембарго, закривши посольства Росії, конфіскувавши російське майно та визнавши Росію державою-спонсором тероризму”, – сказала Хичій.

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Вона закликала Канаду “продемонструвати лідерство іншим партнерам України, негайно запровадивши ці давно запізнілі кроки”. “Наслідки російської тривалої, систематичної та обурливої терористичної кампанії проти українських цивільних не можна обмежувати лише черговим засудженням”, – наголосила очільниця української організації.

Як повідомлялось, у Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки 2 червня зросла до 90 осіб.

У Дніпрі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ракетної атаки, яка сталася вночі. Кількість загиблих зросла до 15.

Фото: ОП