Перед російським посольством у Вашингтоні висадили соняшники на підтримку України

Перед російським посольством у Вашингтоні висадили соняшники на підтримку України

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Укрінформ
Американська столиця вп’яте приймала щорічну благодійну та культурно-дипломатичну акцію висаджування соняхів перед посольством РФ у США, яка об’єднала членів українсько-американської громади, дипломатів, активістів та американських друзів України.

Про це Укрінформу повідомили в організації US Ukrainian Activists (USUA), яка виступила головним організатором заходу.

Традиція солідарності з Україною була започаткована влітку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році американським публіцистом і громадським діячем Бенджаміном Віттесом. Відтоді квіти щорічно висаджують на площі Бориса Нємцова у Вашингтоні, а постійний догляд і полив рослин упродовж років забезпечує активіст Коннор О’Браян.

«Уже п’ятий рік поспіль ці соняхи висаджуються як потужний символ стійкості, мужності та непохитної рішучості України залишатися вільною й незалежною. Кожен сонях, висаджений тут сьогодні, надсилає чітке послання: дух України неможливо зламати, і вона продовжить боротьбу за свободу та незалежність, доки кожен дюйм її суверенної території не буде звільнений», – наголосила президентка US Ukrainian Activists Надія Шапоринська.

Почесною гостею заходу стала Оксана Маркарова – радниця президента України з питань відбудови та інвестицій, яка очолювала посольство України в США у 2021–2025 роках і особисто бере участь в акції з 2022 року.

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Також до присутніх долучився американський доброволець, який захищає суверенітет України на фронті у складі 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Надія Шапоринська завершила свій виступ словами: «Україна тримається. Україна рухається вперед. І ми з нетерпінням чекаємо дня, коли безкраї соняшникові поля знову простягатимуться по всій Україні під мирним блакитним небом – без війни, без страху, без окупації».

Після практичної частини акції з висаджування квітів група активістів під керівництвом Бенджаміна Віттеса провела вечірній світловий перформанс. За допомогою потужного обладнання резиденцію та будівлю посольства РФ у США підсвітили масштабними світловими проєкціями із зображенням державного прапора України та синьо-жовтої карти нашої країни, створеної за дизайном відомого українського художника Нікіти Тітова.

Нагадаємо, в американському місті Чикаго під час недільних богослужінь у соборі Святих Володимира і Ольги Української греко-католицької церкви парафіяни зібрали 13 тисяч доларів США на лікування, протезування та реабілітацію важкопоранених захисників України.

Фото надані USUA

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