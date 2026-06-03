В Індії в межах проєкту «Мости емпатії» провели майстер-клас із петриківського розпису

У Делі в межах культурно-гуманітарного проєкту українського дипломатичного представництва «Мости емпатії» на базі школи Father Agnel відбувся тематичний майстер-клас із петриківського розпису, присвячений місту-герою Херсону.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Індії.

Творче заняття для індійських учнів очолила українська художниця Ольга Сиротко, яка наразі мешкає в Індії. Оскільки майстер-клас був присвячений Херсону як символу мужності, стійкості та витривалості, діти малювали кавун – один із найвідоміших символів цього південного українського міста. Попри офіційне завершення навчального року та початок канікул, велика кількість учнів залишилася після уроків, щоб долучитися до вивчення українського народного мистецтва.

Важливою просвітницькою частиною заходу став виступ відомого індійського громадського діяча, журналіста та друга України Рудроніла Гоша, який є одним із головних натхненників проєкту «Мости емпатії». Він неодноразово відвідував Україну і цього разу розповів школярам про складну сучасну реальність Херсона – життя цивільного населення та дітей в умовах постійної загрози й щоденних атак російських безпілотників.

Окрім практичного малювання, індійські учні мали змогу ознайомитися з виставкою малюнків вихованців Херсонської школи мистецтв, які були створені до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Ці художні роботи стали додатковим інструментом, щоб мовою мистецтва розповісти молодій аудиторії в Індії про історичну пам'ять, небезпеку, втрати, а також про надію та незламність українських дітей.

Дипломатична місія висловила щиру вдячність керівництву школи Father Agnel за гостинність, Рудронілу Гошу – за вагомий внесок у розвиток проєкту, а Ользі Сиротко – за дбайливе й віддане поширення української культури в Південній Азії.

Нагадаємо, в одній із провідних шкіл індійської столиці – Mount Abu Public School – відбувся культурно-освітній захід, присвячений українським традиціям. Індійські учні під керівництвом українських дипломатів вчилися створювати стародавні обереги – ляльки-мотанки.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of India / Фейсбук