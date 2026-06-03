У Таллінні для українок провели безпековий семінар щодо прав і психологічної підтримки

У місті Таллінн відбувся інформаційно-практичний семінар «Українки в Естонії: права, підтримка та можливості», спрямований на правову просвіту, соціальну адаптацію та психологічний захист українських жінок, які через війну опинилися за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Союзу українок Естонії (Ukrainian Women's Association of Estonia).

Інтеграційний захід організував Союз українок Естонії у тісній співпраці з Українським центром (Ukraina Keskus) у самому серці естонської столиці.

Під час зустрічі учасниці отримали актуальну та практичну інформацію про свої юридичні права, алгоритми інтеграції та дієву систему підтримки жінок в Естонській Республіці.

Запрошені спікерки детально розповіли про методи розпізнавання різних форм насильства, покрокові алгоритми дій у кризових ситуаціях, а також ознайомили присутніх із доступними державними і громадськими сервісами безкоштовної допомоги та психотерапевтичного супроводу.

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Особливо цінною для українських переселенок стала можливість індивідуального спілкування зі спеціалістками після завершення офіційних презентацій. Жінки змогли поставити особисті запитання, що їх хвилюють, отримати фахові консультації та прямі контакти експертів для подальшого звернення у разі потреби.

Для максимального комфорту матерів під час семінару було додатково організовано професійний догляд за дітьми.

Союз українок Естонії висловив вдячність за відкритість і високий професіоналізм спікеркам заходу – керівниці Центру підтримки жінок міста Таллінн Вайке Пяхн і психологині Ліллі Кулль. Окрему подяку за підготовку майданчика оголосили команді координаторів – Вірі Щанніковій-Пахольчак, Лілії Іванченко та Тетяні Подольській.

Нагадаємо, у столиці Естонії, на подвір’ї Центру української культури в Старому Таллінні, відбулося родинне свято до Дня матері, під час якого учасники зібрали кошти для підтримки українок на передовій.

Фото: Ukrainian Women's Association of Estonia / Фейсбук