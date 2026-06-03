Школа ім. Тараса Шевченка в Будапешті оголосила набір учнів до двомовних класів

Двомовна школа та гімназія української національності імені Тараса Шевченка в Угорщині оголосила про набір учнів на новий навчальний рік до 1–8 класів, пропонуючи паритетну систему вивчення української та угорської мов.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці навчального закладу.

Освітня установа, розташована в центрі Будапешта (за адресою: 1068 Budapest, Felsőerdősor u. 20), пропонує формат навчання, за якого 50% матеріалу викладається українською мовою і 50% – угорською. Обидва мовні напрями вивчаються на однаково високому рівні, а україномовна складова підготовки має офіційне підтвердження Міністерства освіти і науки України. Крім того, з першого класу в закладі передбачено вивчення англійської мови.

Серед інших переваг школи організатори відзначають невелику наповнюваність класів для забезпечення індивідуального підходу до кожного учня, а також теплу, доброзичливу й підтримуючу атмосферу, сприятливу для всебічного розвитку дитини.

Набір до закладу вже триває, а основний етап подачі документів розрахований до 29 травня 2026 року. Для реєстрації майбутніх учнів батькам необхідно підготувати такі документи:

заяви (можна заповнити безпосередньо у школі або онлайн);

копію закордонного паспорта дитини;

копію закордонного паспорта одного з батьків;

довідку про статус біженця (з терміном дії та документом, що підтверджує адресу проживання) або копії угорських документів у разі наявності громадянства Угорщини (ID картка, lakcímkártya, TAJ);

свідоцтво або табель про останній завершений навчальний рік;

довідку про щеплення дитини

Додаткові бланки заяв доступні на офіційному вебсайті школи sevcsenkoiskola.hu в розділі «Реєстрація». Заповнені документи можна надіслати на електронну пошту sevcsenko@ukraniskola.hu або принести особисто у дні прийому – щовівторка та щочетверга з 15:00 до 17:00 (інший час можливий за попередньою домовленістю). Консультації щодо зарахування надаються за телефоном: +360302159606.

Нагадаємо, двомовна школа та гімназія імені Тараса Шевченка у столиці Угорщини успішно пройшла процедуру верифікації Міністерством освіти і науки України та була включена до переліку визнаних освітніх осередків за кордоном.

Фото: Tarasz Sevcsenko Двомовна українська школа в Будапешті / Фейсбук