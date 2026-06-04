У Стамбулі презентують двомовну антологію української поезії ХХ століття

У турецькому Стамбулі 5 червня відбудеться презентація книги «Антологія української поезії ХХ століття / XX. Yüzyıl Ukrayna Şiiri Antolojisi», яка вперше знайомить місцевих читачів із ключовими етапами розвитку українського художнього слова.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило генеральне консульство України у Стамбулі.

До унікального двомовного видання увійшли твори знакових українських авторів минулого століття. Презентовані поезії відображають не лише еволюцію вітчизняної літератури, а й тривалу боротьбу українського народу за свободу слова, національну ідентичність і культурну самобутність у часи історичних випробувань.

Особливу цінність книги становить високоякісний художній переклад турецькою мовою. Його виконали випускники Відділення української мови та літератури Стамбульського університету, яким вдалося зберегти мелодійність, ритм і художню виразність оригінальних текстів, зробивши українську поезію ближчою та зрозумілішою для турецького читача.

Дипломатичне представництво запрошує долучитися до презентації представників української громади, студентство, науковців і турецьких друзів, які цікавляться європейською літературою.

Культурний захід відбудеться у п'ятницю об 11:00.

Вхід для всіх охочих вільний. Адреса проведення: İstiklal Millet Kütüphanesi; Şahkulu, Meşrutiyet Cd. No:121, 34430 Beyoğlu/İstanbul.

Нагадаємо, у травні у столиці Туреччини відбулася презентація другого випуску літературного альманаху, де зібрані твори українських письменників, які перебувають в еміграції.

Фото заставкове