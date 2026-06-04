У Франкфурті-на-Майні до роковин аварії на ЧАЕС діаспора організувала безпековий форум

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні 2 червня відбувся тематичний форум «40 років Чорнобилю – спільна пам’ять заради миру, демократії та безпеки», присвячений переосмисленню уроків трагедії 1986 року в контексті сучасних викликів і російського ядерного шантажу.

Про це Укрінформу повідомили в громадській організації «Український координаційний центр» у м. Франкфурт-на-Майні (Ukrainian Coordination Center e.V.), яка виступила організатором події за всебічної підтримки генерального консульства України.

Головною метою акції стало прагнення не лише вшанувати пам'ять ліквідаторів і постраждалих, а й актуалізувати питання глобальної безпеки.

Організатори наголосили, що розмова про крихкість миру є надзвичайно символічною сьогодні, коли повномасштабна війна РФ проти України, захоплення Запорізької АЕС та обстріли критичної інфраструктури знову повернули ядерні загрози до європейського порядку денного.

Почесними гостями заходу стали Бургомістерка Франкфурта-на-Майні Наргесс Ескандарі-Грюнберг (Nargess Eskandari-Grünberg), представники німецької громадськості, європейські журналісти, міжнародні партнери та безпосередні ліквідатори аварії на ЧАЕС.

Завдяки цифровим технологіям організатори навели телеміст між Німеччиною та Україною, залучивши до фахової дискусії провідних українських експертів, науковців та авторів.

Серед спікерів, які долучилися до обговорення:

Наталя Лященко – медіаекспертка та керівниця телеканалу «Київ24»;

Катерина Шаванова – кандидатка біологічних наук з генетики, радіобіологиня, співавторка книги «Страшне, прекрасне та потворне у Чорнобилі», яка наразі є військовослужбовицею Сил оборони;

Костянтин Климчук – письменник і автор книги «Літо, коли сонце стало чорним»;

Олександр Борсук – заступник завідувача наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

Сергій Кірєєв – український учений, голова науково-технічної ради Чорнобильського інституту досліджень і розвитку, який виходив на прямий зв'язок безпосередньо з міста Чорнобиль

Організатори висловили окрему вдячність Альоні Яструбенко та колективу телеканалу «Київ24» за масштабний інформаційний супровід проєкту, резюмувавши, що солідарність і міжнародна підтримка є головною зброєю проти безвідповідальності, яка здатна призвести до катастрофічних наслідків.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський, Президентка Молдови Мая Санду, представники української влади й іноземних делегацій у роковини катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції вшанували пам’ять ліквідаторів аварії.

Фото надані Ukrainian Coordination Center e.V.