ЄКУ створив Освітню раду для координації українських шкіл у Європі

Європейський конгрес українців (ЄКУ) оголосив про створення профільної Освітньої ради, головною метою якої є посилення системної координації, підтримка національних освітніх ініціатив та захист інтересів українських суботніх і недільних шкіл у країнах Європи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці (ЄКУ).

Новостворену Освітню раду очолив Ростислав Сукенник – відомий громадський діяч, голова Об’єднання українських організацій у Німеччині та член Управи ЄКУ.

Повідомляється, що до складу комісії також увійшли авторитетні представники українських громад з інших європейських держав, що забезпечить всебічне представництво інтересів закордонного українства.

Основним завданням ради на початковому етапі визначено ґрунтовне вивчення поточних потреб українських шкіл у Європі, насамперед в умовах значного збільшення кількості дітей-переселенців. Окрім цього, структура займатиметься налагодженням оперативної комунікації між розрізненими освітніми осередками та напрацюванням єдиної довгострокової стратегії подальшої діяльності.

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У керівництві ЄКУ підкреслили, що створення цієї ради є важливим кроком для зміцнення української інституційної освіти за кордоном, надання методичної та організаційної підтримки вчителям, учням і батькам, а також для ефективного збереження української мови, культури та національної ідентичності серед дітей і молоді в європейських країнах.

Нагадаємо, в Каннах під час Всефранцузької конференції «Українська школа за кордоном: мова, культура, цінності, пріоритети» представники 17 освітніх осередків оголосили про створення Спілки українських шкіл Франції.

Фото заставкове