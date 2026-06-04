Делегація Верховної Ради зустрілася з українською громадою в Румунії

У Бухаресті делегація Комітету з питань зовнішніх справ та міжпарламентського співробітництва Верховної Ради України, яка перебувала з офіційним візитом у Румунії, 3 червня провела зустріч із представниками української національної меншини в центральному офісі Союзу українців Румунії (СУР).

Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці СУР.

До складу української парламентської делегації увійшли голова профільного комітету Олександр Мережко, а також народні депутатки України Мар’яна Безугла, Марія Іонова й Ірина Геращенко.

Голова Союзу українців Румунії привітав українських парламентарів, подякував за увагу до життя громади та готовність до безпосереднього діалогу. Під час зустрічі гостям презентували структуру, місію та ключові пріоритети роботи СУР – єдиної організації української меншини, представленої в Парламенті Румунії.

Окрему увагу сторони звернули на культурну, освітню, видавничу та громадську діяльність Союзу, який щороку організовує понад 500 патріотичних та інтеграційних заходів.

У межах зустрічі також виступили голова Бухарестської філії СУР Міхайло Трайста, головний редактор газети «Вільне Слово» Василь Каптару та викладачка факультету іноземних мов і літератур Бухарестського університету Альона Біволару.

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Вони ознайомили депутатів із видавничою діяльністю організації, яка забезпечує регулярний вихід семи спеціалізованих періодичних видань та значної кількості книг, що допомагають популяризувати українську мову та культуру за кордоном. Окрім того, учасники обговорили зусилля СУР щодо збереження шкільної освіти рідною мовою та всебічну підтримку інтеграції української молоді.

Представники Верховної Ради України високо оцінили діяльність СУР і подякували громаді за вагомий внесок у збереження національної ідентичності та зміцнення міжнаціональних і людських зв’язків між Києвом та Бухарестом.

Значущим фіналом візиту став жест українських законодавців, які передали добірку книг українською мовою для колекції «Полиця української книги» у Національній бібліотеці Румунії. Цей проєкт реалізується під патронатом Першої леді України Олени Зеленської і спрямований на розширення присутності українського художнього та наукового слова у провідних бібліотечних фондах світу.

Нагадаємо, у квітні у приміщенні Бухарестської філії Союзу українців Румунії (СУР) відбулася масштабна зустріч делегації Верховної Ради України з керівництвом СУР, представниками діаспори та українцями, які знайшли прихисток у румунській столиці через війну.

Фото: СУР / Фейсбук