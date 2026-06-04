У Кракові відбудеться благодійна пробіжка на підтримку ЗСУ: збирають на евакуаційні авто
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило генеральне консульство України у Кракові.
Усі зібрані під час спортивно-благодійної акції кошти будуть спрямовані на підтримку п’яти підрозділів Сил оборони України: Б12, 111-ї окремої бригади територіальної оборони, 5-ї окремої штурмової Київської бригади, 210-го окремого штурмового полку «Берлінго» та 117-ї окремої бригади територіальної оборони.
У ГКУ наголошують, що приєднатися до ініціативи може кожен охочий, незалежно від рівня фізичної підготовки. Дистанцію у 2 або 5 кілометрів можна подолати у комфортному біговому темпі, пройти пішки або просто підтримати захід своєю присутністю на локації.
Захід відбудеться у суботу, 6 червня, початок о 10:00. Учасники збиратимуться біля кав'ярні Knitted Coffee за адресою: ul. Św. Wawrzyńca 16, Kraków.
Участь у забігу здійснюється за благодійний донат через обов'язкову попередню реєстрацію за посиланням. На вибір пропонується два варіанти участі:
- базовий пакет – внесок від 10 євро;
- пакет із сувенірним мерчем (тематичні шкарпетки, наліпки та карабін) – внесок від 20 євро
Кожен зареєстрований бігун отримає індивідуальний стартовий номер, пам’ятний медальйон, а також подарунки та знижки від партнерів акції й право взяти участь у розіграші призів. Для учасників, які зареєструються першими, організатори підготували додаткові приємні сюрпризи. Детальніші організаційні нюанси доступні на офіційній сторінці події у Фейсбуці.
Нагадаємо, на Олімпійському стадіоні (Stadion Olimpijski) у польському місті Вроцлав відбувся VI Європейський благодійний турнір з футболу «Херсонщина та Крим – це Україна», спрямований на збір коштів для допомоги дітям, які постраждали від наслідків російської агресії.
Фото заставкове