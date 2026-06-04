У Кракові відбудеться благодійна пробіжка на підтримку ЗСУ: збирають на евакуаційні авто

Генеральне консульство України в Кракові закликало українську громаду в Польщі, волонтерів та іноземних друзів долучитися до благодійного забігу HURKIT RUN, метою якого є акумуляція коштів на придбання евакуаційних автомобілів для українських військовослужбовців.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило генеральне консульство України у Кракові.

Усі зібрані під час спортивно-благодійної акції кошти будуть спрямовані на підтримку п’яти підрозділів Сил оборони України: Б12, 111-ї окремої бригади територіальної оборони, 5-ї окремої штурмової Київської бригади, 210-го окремого штурмового полку «Берлінго» та 117-ї окремої бригади територіальної оборони.

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У ГКУ наголошують, що приєднатися до ініціативи може кожен охочий, незалежно від рівня фізичної підготовки. Дистанцію у 2 або 5 кілометрів можна подолати у комфортному біговому темпі, пройти пішки або просто підтримати захід своєю присутністю на локації.

Захід відбудеться у суботу, 6 червня, початок о 10:00. Учасники збиратимуться біля кав'ярні Knitted Coffee за адресою: ul. Św. Wawrzyńca 16, Kraków.

Участь у забігу здійснюється за благодійний донат через обов'язкову попередню реєстрацію за посиланням. На вибір пропонується два варіанти участі:

базовий пакет – внесок від 10 євро;

пакет із сувенірним мерчем (тематичні шкарпетки, наліпки та карабін) – внесок від 20 євро

Кожен зареєстрований бігун отримає індивідуальний стартовий номер, пам’ятний медальйон, а також подарунки та знижки від партнерів акції й право взяти участь у розіграші призів. Для учасників, які зареєструються першими, організатори підготували додаткові приємні сюрпризи. Детальніші організаційні нюанси доступні на офіційній сторінці події у Фейсбуці.

Нагадаємо, на Олімпійському стадіоні (Stadion Olimpijski) у польському місті Вроцлав відбувся VI Європейський благодійний турнір з футболу «Херсонщина та Крим – це Україна», спрямований на збір коштів для допомоги дітям, які постраждали від наслідків російської агресії.

Фото заставкове