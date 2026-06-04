У данському Орхусі проведуть традиційний український літній ярмарок
Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Першого українського радіо в Данії – «Радіо Ластівка», яке виступає офіційним медіапартнером заходу.
Організатори обіцяють відвідувачам справжню атмосферу українського літа. На гостей чекає широкий асортимент продукції, яку з любов’ю готують українські виробники в Данії: різноманітні делікатеси, ароматний мед, смачна риба, вино, випічка та багато іншої смакоти.
Зазначається, що подія матиме не лише гастрономічний характер, а й стане важливим культурним майданчиком для спілкування.
«Це буде не просто ярмарок – це тепла зустріч української громади, затишок, знайомі смаки та гарний настрій для всієї родини», – наголошують автори анонсу, закликаючи діаспору прийти, щоб підтримати земляків, поспілкуватися та відчути частинку дому.
Етнозахід прийматиме локація за адресою: Carl Blochs Gade 30, Aarhus. Тривалість – з 14:00 до 16:00.
Нагадаємо, у квітні в місті Орхус розпочав роботу сучасний освітній осередок для українських дітей, створений як середовище для вивчення рідної мови, культури та всебічного розвитку юних українців у Данії.
Фото: Global Ukraine