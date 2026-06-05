Росія за час повномасштабного вторгнення 87 разів атакувала редакції українських медіа

Росія від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 87 разів атакувала редакції українських медіа.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Інститут масової інформації.

Деякі редакції були атаковані неодноразово. Унаслідок атак вони зазнали пошкоджень або були повністю зруйновані.

Географія атак охоплює 13 регіонів, що свідчить про системний характер тиску на інформаційну інфраструктуру України, зазначили в ІМІ. Дані зібрала мережа представників інституції у регіонах.

Найбільше постраждали Київ та область – 19 випадків. Водночас в ІМІ зауважили, що значна частина пошкоджень там припадає на 2025–2026 роки, що пов’язано з інтенсивністю російських ракетно-дронових атак на столицю і регіон.

Далі за кількістю руйнувань і пошкоджень ідуть прифронтові й південні регіони: Запорізька область (11 випадків), Сумська і Дніпропетровська області (по 10).

У Херсонській і Луганській областях зафіксоване переважно повне знищення редакцій, що пояснюється тривалими бойовими діями і захопленням росіянами цих територій.

Натомість у Харківській, Сумській і Чернігівській областях частіше фіксують саме пошкодження, спричинені російськими обстрілами.

Що стосується типів медіа, то найбільше атак зазнали редакції онлайн-медіа – 30 випадків. Далі йдуть телевізійні медіа – 26 випадків і друковані медіа – 24 випадки.

Як зазначили в ІМІ, найменше постраждали радіо (5 випадків) та інші формати (2 випадки).

"Загалом ці дані свідчать про цілеспрямовану стратегію Росії з підриву українського інформаційного поля – незалежно від формату медіа чи регіону. Руйнування редакцій не лише ускладнює роботу журналістів, а й обмежує доступ громадян до перевіреної інформації, особливо в прифронтових і тимчасово окупованих районах", - заявили в ІМІ.

Крім того, ІМІ зафіксував щонайменше 24 публічно відомі атаки Росії на українські телевежі й іншу телевізійну інфраструктуру у 12 регіонах України.

Найбільше таких випадків зафіксували в Харківській, Сумській і Херсонській областях. Також удари по цивільній телеінфраструктурі фіксували у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Чернігівській, Донецькій, Луганській, Вінницькій, Житомирській і Рівненській областях.

Як повідомляв Укрінформ, шість редакцій та медіа повідомили про руйнування своїх офісів і робочих просторів унаслідок масованої російської атаки у Києві 24 травня.

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