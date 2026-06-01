Юсов про обмін «1000 на 1000»: Перемовини не припиняються

«Робота триває. За період повномасштабного вторгнення ми неодноразово спостерігали, коли держава-агресор зриває або відтягує домовленості, інтерпретує їх по-своєму. Так, перший етап обміну «1000 на 1000» відбувся. Переговори не припинялися, незважаючи на будь-які паралельні заяви і події, і ми будемо далі продовжувати, і точно буде результат», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні 9 травня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Росії та України на його прохання погодилися на триденне припинення вогню та обмін полоненими "1000 на 1000".

15 травня в межах першого етапу обміну "1000 на 1000" з російського полону повернулися 205 українців.