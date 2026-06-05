Зеленський: Цього року з російського полону повернули 1429 українців

Цього року вже було проведено сім обмінів, вдалося повернути 1429 людей.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

«Важливо, що за цей рік уже провели сім заходів, повернули 1429 людей загалом уже за цей рік», - сказав Зеленський, коментуючи сьогоднішній обмін.

Він зазначив, що нині додому повернулися 186 українських людей, більшість із них – військові, серед яких є «люди з важкими хворобами й після поранень».

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«Обміни йдуть непросто, але йдуть. Готуємо наступні етапи», - запевнив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня з російського полону повернулись 186 українців.

15 травня в межах першого етапу обміну "1000 на 1000" з російського полону повернулися 205 українців.

Фото: ОП