Зеленський: Цього року з російського полону повернули 1429 українців
Укрінформ
Цього року вже було проведено сім обмінів, вдалося повернути 1429 людей.
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.
«Важливо, що за цей рік уже провели сім заходів, повернули 1429 людей загалом уже за цей рік», - сказав Зеленський, коментуючи сьогоднішній обмін.
Він зазначив, що нині додому повернулися 186 українських людей, більшість із них – військові, серед яких є «люди з важкими хворобами й після поранень».
«Обміни йдуть непросто, але йдуть. Готуємо наступні етапи», - запевнив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, 5 червня з російського полону повернулись 186 українців.
15 травня в межах першого етапу обміну "1000 на 1000" з російського полону повернулися 205 українців.
Фото: ОП