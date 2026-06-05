Словаччина й надалі прийматиме українських дітей на оздоровлення - глава МЗС
Про це сказав міністр закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Юрай Бланар на пресконференції за підсумками переговорів з українським колегою Андрієм Сибігою у Вінниці, передає кореспондент Укрінформу.
«Хотів би повідомити, що ми будемо продовжувати влаштовувати оздоровчі табори для дітей. Тому що діти страждають від різних травм», - сказав Бланар.
Він зазначив, що за домовленостями з українським колегою «ми звернемося до місцевого самоврядування, щоб ми могли надати оздоровчу допомогу дітям з різних регіонів».
Як повідомлялось, 5 червня у Вінниці відбулись переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Юрая Бланара.