До 10 років в'язниці засудили диверсанта за спробу підпалу релейної шафи УЗ

У Києві суд призначив покарання у вигляді 10 років ув’язнення диверсанту, який діяв в інтересах спецслужб РФ, за спробу підпалу релейної шафи Укрзалізниці.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Нині суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навесні минулого року правоохоронці затримали 26-річного киянина, який вчинив диверсію на залізниці.

Під час слідства встановлено, що чоловік, який раніше вже був судимий за вчинення злочинів, погодився за кошти здійснювати диверсії на території Києва за проханням представника РФ.

«За вказівкою куратора зловмисник заздалегідь підготувався до злочину: обрав об’єктом для підпалу одну з релейних шаф залізничного вокзалу столиці, провів розвідку місцевості, придбав легкозаймисту речовину та відразу попрямував до місця злочину. На визначеній локації в обідній час дня зловмисник двічі намагався підпалити релейну шафу, втім вогонь розгорався та відразу згасав», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що свою «роботу» фігурант фільмував на камеру мобільного телефону і відправив куратору, проте коштів так і не отримав.

«Тоді правоохоронці розшукали фігуранта біля під’їзду багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у нього вилучили речові докази», - зазначили у поліції.

Нині суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у Вінниці правоохоронці повідомили підозру у держзраді та диверсійній діяльності паліям релейних шаф на залізниці.

Фото: Нацполіція