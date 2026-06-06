Партизани «АТЕШ» здобули секретні дані про вразливість головних розвідувальних безпілотників росіян

Агент партизанського руху «АТЕШ» з числа працівників казанського АТ «ЕНІКС» передав масив закритих документів по всій лінійці російських безпілотників.

Як передає Укрінформ, про це «АТЕШ» повідомляє у Телеграмі.

«Це підприємство з 2003 року є одним із ключових заводів російського ВПК у сфері безпілотної авіації. Саме тут збирають масові розвідувальні БПЛА «Елерон-3» та «Елерон-10», найновіші комплекси «Т-16», а також системи «Т-10», «Околоток», «Гамаюн» та повітряні мішені «Е95М», - ідеться у повідомленні.

Як зазначили в «АТЕШ», «важливість цього підприємства й апаратів, що ним випускаються, для армії РФ колосальна, адже вони служать головними «очима» загарбників на фронті. За допомогою безпілотників виробництва «ЕНІКС» ворог у режимі реального часу коригує вогонь артилерії, виявляє українські позиції та проводить глибоку тактичну розвідку. Своєчасне виявлення слабких місць у продукції цього заводу дозволяє ефективно засліплювати ворожу артилерію на передовій».

З отриманих даних стали відомі точні радіочастоти дронів та вразливості у їх захисті від засобів радіоелектронного придушення.

Виявилося, що при дії на певні комбінації частот цифрові системи «Елеронів» і «Т-16» повністю втрачають можливість виконувати свої функції: апарати позбавляються зв'язку з пультом керування та примусово сідають на землю.

Ці секретні специфікації вже передані Силам оборони України, що дозволить ефективно перехоплювати та приземлювати дані БПЛА на лінії фронту.

«До нашого руху дедалі частіше приєднуються працівники російських оборонних підприємств, які таємно борються проти системи. Якщо ви працюєте на підприємствах ВПК РФ і не хочете сприяти злочинній війні, беріть приклад з колег і допомагайте боротися з агресором зсередини», - закликали в «АТЕШ».

Як повідомляв Укрінформ, агенти «АТЕШ» здійснили розвідку вузлової залізничної станції Петров Вал у Волгоградській області РФ - транспортного хабу на перетині ліній Саратов - Волгоград і Тамбов - Камишин, оснащеного власним локомотивним депо.

Фото: АТЕШ