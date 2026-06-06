В Амстердамі обговорили, як російська пропаганда впливає на Нідерланди

У культурному центрі De Balie в Амстердамі відбувся публічний захід, присвячений впливу російської пропаганди на суспільство, інформаційній війні та викликам, з якими стикаються демократичні країни в умовах російської агресії проти України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, учасники дискусії обговорили механізми поширення дезінформації, роль соціальних мереж у формуванні громадської думки, а також способи протидії маніпуляціям та фейковим російським наративам.

"Одним із ключових завдань російської пропаганди в Нідерландах є погіршення ставлення до України, щоб послабити підтримку українців з боку суспільства та держави. Росія системно намагається розхитувати громадську думку та використовувати для цього будь-які можливості", - сказала в коментарі Укрінформу після заходу українська активістка та депутатка міської ради нідерландського міста Дордрехт Віта Коваленко, яка також написала книгу "Правда під обстрілом" нідерландською мовою про війну в Україні та російську пропаганду.

Під час заходу обговорювали мінісеріал Onze man bij de vijand ("Наша людина у ворога" - ред.), знятий нідерландським журналістом Томасом Ердбрінком та режисером Рулофом ван Брукховеном, які в порушення українського законодавства незаконно відвідали тимчасово окуповані Росією території України, зокрема Маріуполь.

"Цей проєкт суттєво впливає на громадську думку в Нідерландах. Через подібні матеріали поступово проникають російські наративи про те, що Україна нібито має поступитися частиною своїх територій, якщо там проживає російськомовне населення. Однак факт залишається незмінним: Росія грубо порушила міжнародне право, здійснила неспровоковане вторгнення в суверенну державу та окупувала частину її територій. Для цього не існує жодного виправдання. Водночас у нідерландському медіапросторі досі можна зустріти статті про так званих нацистів в Україні. Особливо активно російська пропаганда експлуатує тему полку “Азов”, використовуючи її для дискредитації України та її боротьби за незалежність", - сказала Коваленко.

Вона також наголосила, що один із ключових російських наративів полягає в тому, щоб представити війну як конфлікт між двома рівнозначними сторонами.

"Такий підхід може змістити фокус суспільної уваги від головного факту, що Росія є агресором. Якщо ж війну подати як суперечку між двома сторонами, тоді виникає хибне враження, що іншим державам не варто втручатися чи допомагати Україні. Подібну риторику можна почути й від представників нідерландської партії Forum voor Democratie (FvD), яка досі уникає чіткого визнання російської агресії. Ці наративи активно поширюються через соціальні мережі, де дезінформація часто знаходить широку аудиторію", - зазначила депутатка міської ради Дордрехта.

Коваленко також зауважила, що "саме тому виникла ідея написати книгу "Правда під обстрілом", щоб показати, що пропаганда не залишилася в минулому, а є одним з найпотужніших інструментів сучасності. Пропагандисти вміло використовують свободу слова та відкритість демократичних суспільств, щоб отримувати доступ до публічного простору, поширювати свої меседжі та впливати на громадську думку. Нерідко вони намагаються робити це і через медіа. На заході були присутні двоє депутатів парламенту Нідерландів, і було важливо, щоб вони почули цю дискусію. Адже війни починаються не з куль. Вони починаються зі слів".

Своєю чергою відома нідерландська актриса українського походження Вікторія Кобленко підкреслила, що російська пропаганда не є новим явищем. За її словами, це добре налагоджена система, коріння якої сягає ще радянських часів, і яка протягом десятиліть формувала викривлене сприйняття України як серед росіян, так і за межами Росії.

"Пропагандистська машина працює вже сотні років. Вона формувала уявлення про українців як про “молодших братів”, меншовартісну націю, а українську мову та культуру часто подавали як щось другорядне. Такі наративи передавалися поколіннями", - зазначила Кобленко.

Актриса зауважила, що багато росіян підтримують війну саме тому, що роками чули одні й ті самі міфи та фальшиві історії про Україну.

За словами Кобленко, сучасна російська дезінформація активно використовує тактику створення інформаційного хаосу - коли в інформаційний простір одночасно вкидається велика кількість тверджень, більшість з яких є неправдивими: "У результаті суспільство не встигає перевіряти всі факти, а частина дезінформації починає сприйматися як правда".

Нідерландський дослідник та журналіст Роберт ван дер Ноордаа – один із тих, хто вивчає російську пропаганду та діяльність російських організацій у Нідерландах, їхній вплив, розповсюдження дезінформації та перекручування фактів. За його словами, Росія виділила на пропаганду понад 9 мільярдів євро цього року по всьому світу.

"Бюджет, який Росія цього року виділила на інформаційні операції, становить близько 9 мільярдів євро. Це стосується не лише Russia Today, а й так званих тролеферм та інших інструментів впливу. За такі гроші можна створити колосальну пропагандистську машину", - сказав він.

Нідерландський дослідник та журналіст Роберт ван дер Ноордаа також багато років досліджував збиття рейсу MH17, і наголосив, що сучасні технології дозволяють відстежувати поширення дезінформаційних кампаній та виявляти їхні ключові наративи.

За його словами, після катастрофи MH17 російська пропагандистська машина запустила сотні альтернативних версій трагедії, покликаних відвернути увагу від відповідальності Росії.

"Ми аналізували величезні масиви даних і побачили, що поширювані наративи майже повністю збігалися з матеріалами російських державних ресурсів. Незалежно від теми механізм працює однаково: створити якомога більше версій, щоб люди перестали розуміти, де правда", - сказав він.

Нідерландська журналістка Марсія Лейстен наголосила, що, якщо дезінформація потрапляє в медіапростір, журналісти повинні оперативно реагувати, виправляти помилки та допомагати одне одному протидіяти поширенню неправдивої інформації. За її словами, у Нідерландах дедалі частіше свободу слова використовують як своєрідний щит для поширення маніпуляцій та дезінформації.

"Свобода слова не звільняє від відповідальності. Журналісти мають нести відповідальність за свої слова та за інформацію, яку поширюють", - наголосила Лейстен.

Як повідомляв Укрінформ, Путін використовує власну версію історії як зброю для виправдання війни проти України.