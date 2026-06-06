Трамп підтримав можливе скорочення штату Нацрозвідки США

Президент США Дональд Трамп прагне, щоб новий виконувач обов'язків директора Національної розвідки США Білл Пулте скоротив штат.

Про це американський лідер сказав журналістам на борту літака Air Force One у п'ятницю, повідомляє Associated Press, передає Укрінформ.

За словами Трампа, чисельність штату Національної розвідки був «занадто великим протягом занадто тривалого часу», додавши, що не буде проти його скорочення.

«Якщо він (Пулте – ред.) проведе скорочення, я б не був проти. Він чудово впорається з цією роботою. Він буде пильно стежити за цим, але Білл Пулте – дуже хороший фахівець, він дуже талановитий», – сказав Трамп.

Він повідомив, що Пулте залишиться на своїй посаді доти, поки не буде затверджено його наступника. Американський президент також зазначив, що розглядає п’ятьох кандидатів.

«Це дуже шановані люди», – сказав Трамп про кандидатів на посаду глави Нацрозвідки, не називаючи їхніх імен.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 червня президент США Дональд Трамп призначив директора Федерального агентства з фінансування житла (FHFA) Білла Пулте виконуючим обов’язки директора Національної розвідки, підвищивши свого політичного соратника на ключову посаду в сфері національної безпеки.

Раніше стало відомо, що призначена президентом США Дональдом Трампом директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард залишає свою посаду.

Фото: Білий дім