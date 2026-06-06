Тайвань заявив про посилення тиску Пекіна в Південнокитайському морі

Тайвань заявив про посилення тиску з боку Китаю і перше проведення береговою охороною КНР та її дослідницьким судном операції у водах поблизу контрольованих Тайбеєм стратегічно розташованих островів у Південнокитайському морі.

Про це з посиланням на тайванську берегову охорону пише Reuters, передає Укрінформ.

Ідеться про слабо захищений тайванськими силами атоловий архіпелаг Пратас, національний парк на північному краю Південнокитайського моря без постійного населення, який став новою точкою тиску у військових та квазівійськових операціях Китаю навколо Тайваню.

Деякі експерти вважають підконтрольні тайванському уряду острови Пратас між південним Тайванем та Гонконгом вразливими до нападу Китаю через їхню відстань – понад 400 км від острова Тайвань і лише близько 300 км від Гонконгу.

Тайванські правоохоронці розповіли, що корабель берегової охорони Китаю підійшов до атолу Пратас у п’ятницю, а в суботу до островів наблизилося китайське океанографічне дослідницьке судно.

«Це перший випадок, коли китайські кораблі берегової охорони та розвідувальних служб діють узгоджено, намагаючись тиснути і провокувати Тайвань», – зазначили у береговій охороні острова.

У відомстві додали, що такими діями Китай намагається створити хибну ілюзію власної юрисдикції над цим районом, проте морський суверенітет Тайваню стосовно атолу Пратас залишається безумовним.

Міноборони Тайваню, тим часом, у своєму зведенні у соцмережі Х поінформувало, що впродовж минулої доби навколо острова було виявлено 22 бойові літаки Китаю та 10 кораблів його ВМС і берегової охорони, які діяли навколо Тайваню.

Як повідомляв Укрінформ, оборонне відомство Тайваню має намір розмістити роботизованих патрульних собак на кількох контрольованих Тайбеєм островах у Південнокитайському морі, на які претендує Пекін.

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