США уразили берегові радіолокаційні станції Ірану

Американські військові 5 червня перехопили кілька балістичних ракет та безпілотників, запущених Іраном у напрямку Ормузької протоки та сусідніх країн Перської затоки, та завдали ударів по іранських берегових радіолокаційних станціях спостереження.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х, передає Укрінформ.

Військові заявили, що Іран випустив сім балістичних ракет у напрямку Кувейту та Бахрейну за кілька годин після того, як CENTCOM збило чотири іранські безпілотники, запущені у напрямку Ормузької протоки.

«Ці ударні безпілотники становили безпосередню загрозу для морського судноплавства в регіоні», – йдеться у повідомленні.

Пізніше війська Сполучених Штатів завдали удару по іранських берегових радіолокаційних станціях спостереження у місті Гарук та на острові Кешм, щоб «запобігти подальшим морським атакам».

Зазначається, що, за попередніми оцінками, шість із запущених Іраном ракет були перехоплені, а сьома не досягла своєї мети. Повідомлень про жертв серед американського персоналу немає, а заяви Ірану про пошкодження штабу 5-го флоту США у Бахрейні є неправдивими, додали у CENTCOM.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з новим верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, якщо буде досягнуто домовленості щодо припинення війни.