Зеленський - про річницю висадки союзників у Нормандії: Свобода зрештою перемагає

Президент Володимир Зеленський з нагоди 82-ї річниці висадки союзників у Нормандії (D-Day) наголосив на важливості єдності у боротьбі за свободу.

Про це глава держави написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Сьогодні 82-га річниця D-Day – висадки союзників в Нормандії, яка значно прискорила відлік до краху нацистів у Другій світовій війні. Це один з найважливіших в історії людства моментів єдності захисників життя, і залишалось менше року до того, як прагнення народів до свободи і надія на мир перемогли у травні 1945-го. Тоді це сталось. Стараємось, щоб це сталося і тепер", - зазначив він.

Зеленський зауважив, хоча в Петербурзі вчора прозвучав черговий цинічний наказ армії, яка намагається знищити свободу України, вбивати далі, історія вже бачила подібне. За його словами, нацисти теж на щось сподівалися після D-Day.

"Але свобода все одно виграє. І навіть у найтемніших обставинах люди знаходять можливість обʼєднатись, щоб захистити життя. Дякую всім, хто зараз допомагає берегти цінності, які перемогли у Другій світовій війні", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, висадка в Нормандії, також відома як D-Day або операція «Нептун», стала однією з наймасштабніших у світовій історії військових десантних операцій, яка розпочалася 6 червня 1944 року. Вона ознаменувала відкриття Другого фронту в Західній Європі під час Другої світової війни.

Фото: ОП