Папа Лев XIV прибув із візитом до Іспанії

Папа Римський Лев XIV у суботу прибув до Іспанії із шестиденним візитом у межах своєї IV Апостольської подорожі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Vatican News.

У міжнародному аеропорту Мадрида понтифіка зустріли король Філіп VI, королева Летиція та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Після короткої приватної розмови у залі почесних гостей летовища вони попрямували до королівського палацу, де запланована церемонія привітання, візит ввічливості та зустріч із представниками влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства.

Візит Святішого Отця до Мадрида є першим за п’ятнадцять років - востаннє іспанську столицю відвідував Бенедикт XVI у 2011 році.

Папа Лев відвідає Мадрид, Барселону та Канарські острови, а також зробить дві зупинки на Гран-Канарії та Тенеріфе.

У Барселоні понтифік інавгурує нову, найвищу вежу базиліки Саґрада Фамілія, приурочивши це до сторіччя від дня смерті іспанського архітектора Антоніо Ґауді, який спроєктував церкву. Поїздка Папи на Канарські острови - землю, позначену реаліями міграції, - покликана знову привернути увагу до гідності кожної людини, йдеться у матеріалі.

Ввечері у п’ятницю директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні повідомив, що програма Апостольської подорожі також передбачає зустріч Папи з «деякими жертвами сексуального насильства з боку представників духовенства в Іспанії».

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«Зустріч була організована Іспанською Церквою. Більш детальна інформація може з’явитися після самої зустрічі, з повагою до жертв, їхньої волі та приватного життя», - пояснив Бруні.

Як повідомлялося, Папа Римський Лев XIV під час своєї третьої Апостольської подорожі, що тривала до 23 квітня, відвідав чотири африканські країни - Алжир, Камерун, Анголу та Екваторіальну Гвінею.

Фото: @Vatican Media