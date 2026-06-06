Папа Лев XIV прибув із візитом до Іспанії
Як передає Укрінформ, про це повідомила Vatican News.
У міжнародному аеропорту Мадрида понтифіка зустріли король Філіп VI, королева Летиція та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Після короткої приватної розмови у залі почесних гостей летовища вони попрямували до королівського палацу, де запланована церемонія привітання, візит ввічливості та зустріч із представниками влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства.
Візит Святішого Отця до Мадрида є першим за п’ятнадцять років - востаннє іспанську столицю відвідував Бенедикт XVI у 2011 році.
Папа Лев відвідає Мадрид, Барселону та Канарські острови, а також зробить дві зупинки на Гран-Канарії та Тенеріфе.
У Барселоні понтифік інавгурує нову, найвищу вежу базиліки Саґрада Фамілія, приурочивши це до сторіччя від дня смерті іспанського архітектора Антоніо Ґауді, який спроєктував церкву. Поїздка Папи на Канарські острови - землю, позначену реаліями міграції, - покликана знову привернути увагу до гідності кожної людини, йдеться у матеріалі.
Ввечері у п’ятницю директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні повідомив, що програма Апостольської подорожі також передбачає зустріч Папи з «деякими жертвами сексуального насильства з боку представників духовенства в Іспанії».
«Зустріч була організована Іспанською Церквою. Більш детальна інформація може з’явитися після самої зустрічі, з повагою до жертв, їхньої волі та приватного життя», - пояснив Бруні.
Як повідомлялося, Папа Римський Лев XIV під час своєї третьої Апостольської подорожі, що тривала до 23 квітня, відвідав чотири африканські країни - Алжир, Камерун, Анголу та Екваторіальну Гвінею.
Фото: @Vatican Media