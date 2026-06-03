У Кенії на протестах проти американського центру боротьби з Еболою загинули люди

У Кенії двоє людей загинули під час протестів проти карантинного центру США. Суд призупинив будівництво об’єкта для інфікованих вірусом Ебола до 23 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомило агентство Reuters.

"Кенійський суд сьогодні ще на три тижні заблокував будівництво американського карантинного центру боротьби з Еболою, що спричинило протести, внаслідок чого загинули двоє людей", - йдеться у повідомленні.

Проєкт будівництва Карантинного центру на 50 ліжок на авіабазі в центральній Кенії для американців, які зазнали впливу вірусу в Демократичній Республіці Конго або Уганді, розлютив багатьох кенійців. Вони звинувачують США у тому, що вони знімають з себе ризики для здоров'я, пов'язані з доглядом за пацієнтами.

Минулого тижня кенійський суд тимчасово призупинив дію плану у відповідь на позов юридичної групи. Однак, за словами офіційного представника США та дипломатичних джерел, військові літаки США продовжували перевозити персонал та обладнання останніми днями.

Суддя Високого суду Кенії Патрісія Ньяунді сьогодні видала наказ, що забороняє уряду Кенії вживати будь-яких заходів для будівництва або початку експлуатації об'єкта в місті Наньюкі до вирішення справи.

Суддя також зобов'язала уряд розкрити всі угоди та операційні протоколи, пов'язані з об'єктом, протягом семи днів та призначила наступне слухання на 23 червня.

Державний департамент США не одразу відповів на запит про коментар.

У понеділок у Наньюкі сотні людей протестували проти цього плану.

Організатор протесту Патрік Вахоум заявив, що двоє людей загинули від вогнепальних поранень після того, як поліція відкрила вогонь. Джерело в службі безпеки також повідомило про смерть двох людей, але не уточнило причину смерті.

Речник поліції Майкл Мучірі заявив, що йому невідомо про ці смерті.

У понеділок президент Кенії Вільям Руто заявив, що цей об'єкт є частиною ширшого національного плану готовності та довгострокового партнерства з США в галузі охорони здоров'я.

Руто заявив, що цей об'єкт буде обслуговувати як кенійців, так і іноземних громадян, хоча офіційні особи США цього не підтвердили.

Спалах рідкісного штаму вірусу Ебола Бундібуджйо зосереджений у східному Конго, але декілька випадків поширилися на сусідню Уганду. Було зареєстровано понад 900 підозрюваних випадків, включаючи понад 220 ймовірних смертей внаслідок цієї хвороби.

Експерти кажуть, що спалах, оголошений 15 травня, ймовірно, значно масштабніший та глибший, ніж свідчать офіційні дані.

Адміністрація президента Дональда Трампа заявила, що «не може і не дозволить» жодним випадкам потрапити до США, на відміну від спалаху Еболи 2014-2016 років у Західній Африці, коли декілька інфікованих громадян США лікувалися на території США.

Карантинний центр в Наньюкі призначений для прийому американців, які контактували з вірусом, але досі не мають симптомів. Пацієнтів, у яких розвиваються симптоми Еболи, направлятимуть на лікування в інші країни, повідомили офіційні особи США.

Як повідомляв Укрінформ, благодійна організація "Лікарі без кордонів" заявила, що швидкість поширення лихоманки Ебола "викликає глибоку тривогу".

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