На Ямайці стався масштабний блекаут

На Ямайці стався масштабний блекаут

Укрінформ
На Ямайці стався масштабний збій в електропостачанні, без світла залишився весь острів.

Про це повідомило AP, передає Укрінформ.

За даними компанії-постачальника електроенергії Jamaica Public Service Company (JPS), відключення сталося після 21:00 у п'ятницю і зачепило всіх споживачів у маленькій карибській країні з населенням 2,8 мільйона.

Президент компанії Г’ю Грант заявив, що причини відключення електроенергії з'ясовуються, однак імовірно, це пов'язано з ударом блискавки поблизу великих підстанцій та іншої енергетичної інфраструктури.

Міністр енергетики Ямайки Деріл Ваз заявив, що через 9 годин після аварії було відновлене електропостачання майже 500 000 з 700 000 клієнтів, повне відновлення очікується у найближчі години.

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Такі раптові збої в електромережі на Ямайці трапляються рідко, зазвичай значні перебої пов’язані з негодою. Зокрема, у 2025 році ураган Мелісса залишив без електроенергії сотні тисяч споживачів.

Як повідомляв Укрінформ, ураган "Мелісса", який сягнув найвищої, 5-ї категорії за силою вітру, пронісся територією Ямайки в жовтні минулого року, спричинивши величезні збитки та забравши життя щонайменше 45 осіб.

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