Племінник короля Великої Британії одружився з медсестрою

Племінник короля Великої Британії одружився з медсестрою

Укрінформ
Племінник короля Великої Британії Пітер Філліпс удруге взяв шлюб, його обраницею стала медсестра Національної служби охорони здоров'я Гаррієт Сперлінг.

Про це повідомила BBC, передає Укрінформ.

Приватна весільна церемонія відбулася в суботу в церкві Всіх Святих у селі Кембл, що у графстві Глостершир, в якому жила наречена.

Король Чарльз III і королева Камілла були присутні на ній разом з іншими членами королівської родини: принцом Вельським Вільямом та його дружиною Кетрін, сестрою нареченого Зарою та її чоловіком, герцогом та герцогинею Единбурзькими, племінницямиі монарха принцесами Євгенією та Беатріс та їхніми чоловіками.

Наречена прибула на церемонію у супроводі трьох дружок - своєї доньки-підлітки Джорджини та доньок Філліпса, 15-річної Саванни та 14-річної Айли.

Зі своєю своєю першою дружиною, Отем Келлі, син принцеси Анни розлучився у 2020 році.

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Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг почали зустрічатись у 2024 році, а наступного року було оголошено про заручини пари.

48-річний син принцеси Анни і капітана Марка Філліпса є 19-м у черзі на британський престол.

Як повідомляв Укрінформ, британська принцеса Євгенія чекає на третю дитину. Малюк має з'явитись на світ улітку.

Фото: скриншот відео BBC

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