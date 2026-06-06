Племінник короля Великої Британії одружився з медсестрою

Племінник короля Великої Британії Пітер Філліпс удруге взяв шлюб, його обраницею стала медсестра Національної служби охорони здоров'я Гаррієт Сперлінг.

Про це повідомила BBC, передає Укрінформ.

Приватна весільна церемонія відбулася в суботу в церкві Всіх Святих у селі Кембл, що у графстві Глостершир, в якому жила наречена.

Король Чарльз III і королева Камілла були присутні на ній разом з іншими членами королівської родини: принцом Вельським Вільямом та його дружиною Кетрін, сестрою нареченого Зарою та її чоловіком, герцогом та герцогинею Единбурзькими, племінницямиі монарха принцесами Євгенією та Беатріс та їхніми чоловіками.

Наречена прибула на церемонію у супроводі трьох дружок - своєї доньки-підлітки Джорджини та доньок Філліпса, 15-річної Саванни та 14-річної Айли.

Зі своєю своєю першою дружиною, Отем Келлі, син принцеси Анни розлучився у 2020 році.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг почали зустрічатись у 2024 році, а наступного року було оголошено про заручини пари.

48-річний син принцеси Анни і капітана Марка Філліпса є 19-м у черзі на британський престол.

Як повідомляв Укрінформ, британська принцеса Євгенія чекає на третю дитину. Малюк має з'явитись на світ улітку.

Фото: скриншот відео BBC