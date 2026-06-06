ЦВК Вірменії не зняло з виборів проросійській блок «Сильна Вірменія» за день до голосування

ЦВК Вірменії на засіданні у суботу, за день до парламентських виборів у країні, відмовилася знімати з виборів опозиційний блок "Сильна Вірменія", який протистоїть чинному прем’єру Ніколу Пашиняну.

Про це повідомило Настоящее время, передає Укрінформ.

Звернення до ЦВК про дискваліфікацію "Сильної Вірменії" подала права проєвропейська партія "Республіка".

Свою вимогу вона обґрунтувала висунутими щодо низки кандидатів від "Сильної Вірменії" звинуваченнями у підкупі виборців.

Зазначається, що заява у ЦВК була подана після теледебатів за участю Пашиняна, який згадав про звинувачення на адресу "Сильної Вірменії". Проте він зазначив, що його власна політична сила не звертатиметься до ЦВК, щоб не створювати підґрунтя для тверджень, що вона хоче зняти опонентів з виборів через страх власної поразки.

У суботу стало відомо, що шістьох кандидатів у депутати від "Сильної Вірменії" за рішенням суду було заарештовано за звинуваченнями у "відмиванні" грошей та інших злочинах.

Раніше було порушено кримінальну справу проти лідера списку "Сильної Вірменії" Нарека Карапетяна, якого звинуватили у приховуванні громадянства Росії.

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Вибори у Вірменії відбудуться у неділю, 7 червня.

Вони відбуваються в умовах безпрецедентного загострення відносин між Москвою та Єреваном, здебільшого через проєвропейський курс на зближення із Заходом, яким прямує уряд Пашиняна.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Росія розпочала економічні війни проти вірменських товарів, зокрема, заборонивши ввезення вірменського коньяку, віна, мінеральної води «Джермук», квітів, овочів та фруктів.

В ЄС заявили, що готують понад €50 мільйонів для Вірменії для придбання її товарів, які заблокувала Росія.

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