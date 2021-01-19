Латвія продовжила режим надзвичайної ситуації до 7 лютого

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що за підсумками засідання уряду прийнято рішення продовжити дію обмежень до 7 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт національного телерадіомовлення LSM.

«Цього тижня в статистиці захворюваності ми вперше побачили стабільність - тенденції зростання більше немає, але ситуація в лікарнях залишається виражено критичною ... Ми змушені залишити все, як є - за винятком молодших школярів, які відновлять навчання, але віддалено», - заявив Каріньш.

За його словами, в силі до 7 лютого залишаться і заборони на пересування в нічний час у вихідні.

Поширювати «комендантську годину» і на будні дні поки що не передбачається, додав глава МОЗ Латвії Даніель Павлютс. За його словами, лікарні переповнені, смертність висока, спостерігається збільшення кількості важких пацієнтів.

«Завдяки суспільству й обмеженням нам вдалося зараз утримати ситуацію від подальшого погіршення. Але стан в цілому ще критичний», - пояснив Павлютс.

Каріньш уточнив, що прийняте сьогодні рішення буде офіційно затверджене в четвер.

Як повідомлялося, за останню добу в Латвії зареєстровано 29 смертей від коронавірусу і 812 нових випадків захворювання. У лікарнях перебували в цілому 1 157 хворих, і 95 з них - у важкому стані. За добу був госпіталізований 121 пацієнт.

Режим надзвичайної ситуації почав діяти в Латвії 9 листопада 2020 року. 17 грудня були запроваджені додаткові обмеження на торгівлю та послуги. Також було прийнято рішення про запровадження комендантської години - з 20:00 вечора до 5:00.