Нова Зеландія не впускатиме до країни без тесту на COVID-19

Уряд Нової Зеландії запровадив вимогу про обов'язкове попереднє тестування на коронавірус для всіх, хто прибуває до країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nzherald із посиланням на заяву міністра країни, відповідального за протидію пандемії COVID-19 Кріса Хіпкінза.

«Уряд поширює вимогу про обов’язкове попереднє тестування на коронавірус на всіх пасажирів, які прибувають до Нової Зеландії з усіх країн, за винятком Австралії і більшості тихоокеанських острівних держав, а також Антарктиди. Ця зміна вступить в силу о 23:59 25 січня», — заявив новозеландський міністр.

Хіпкінз зазначив, що для всіх іноземців, які прибувають до Нової Зеландії, залишиться в силі і вимога про двотижневий карантин, що включає діагностичне тестування на коронавірус. В’їхати в країну без ізоляції, як і раніше, зможуть тільки самі новозеландці та ті, хто прибув з Австралії, Антарктиди і більшості тихоокеанських острівних держав.

За його словами, перевіркою документів, що підтверджують негативний результат тестування на коронавірус, повинні зайнятися авіакомпанії. Після прибуття в Нову Зеландію ці відомості ще раз перевірять співробітники державної митної служби.

З 8 лютого всі пасажири, які прибули до Нової Зеландії без свідоцтва про негативний результат тестування, будуть зобов’язані виплатити штраф у розмірі 1 тисячі новозеландських доларів (715,5 доларів).

Як відомо, число випадків коронавірусу в Новій Зеландії одне з найменших у світі: всього з початку пандемії COVID-19 там виявили у 2 262 осіб.