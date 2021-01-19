Нова Зеландія не впускатиме до країни без тесту на COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nzherald із посиланням на заяву міністра країни, відповідального за протидію пандемії COVID-19 Кріса Хіпкінза.
«Уряд поширює вимогу про обов’язкове попереднє тестування на коронавірус на всіх пасажирів, які прибувають до Нової Зеландії з усіх країн, за винятком Австралії і більшості тихоокеанських острівних держав, а також Антарктиди. Ця зміна вступить в силу о 23:59 25 січня», — заявив новозеландський міністр.
Хіпкінз зазначив, що для всіх іноземців, які прибувають до Нової Зеландії, залишиться в силі і вимога про двотижневий карантин, що включає діагностичне тестування на коронавірус. В’їхати в країну без ізоляції, як і раніше, зможуть тільки самі новозеландці та ті, хто прибув з Австралії, Антарктиди і більшості тихоокеанських острівних держав.
За його словами, перевіркою документів, що підтверджують негативний результат тестування на коронавірус, повинні зайнятися авіакомпанії. Після прибуття в Нову Зеландію ці відомості ще раз перевірять співробітники державної митної служби.
З 8 лютого всі пасажири, які прибули до Нової Зеландії без свідоцтва про негативний результат тестування, будуть зобов’язані виплатити штраф у розмірі 1 тисячі новозеландських доларів (715,5 доларів).
Як відомо, число випадків коронавірусу в Новій Зеландії одне з найменших у світі: всього з початку пандемії COVID-19 там виявили у 2 262 осіб.