Австрія посилює обмеження на в’їзд з 19 грудня

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні зміни до постанови про обмеження в’їзду в країну ухвалило австрійське МОЗ у вівторок.

Згідно з ними, в’їхати в Австрію без обмежень з 19 грудня можна лише з 10 наступних країн: Австралія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Уругвай та Ватикан.

Щодо інших країн, у тому числі й України, то при в’їзді з них в Австрію потрібно буде відправлятися на обов’язковий 10-денний карантин. При цьому наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 не звільнятиме від необхідності перебування на карантині, як це було раніше.

Відповідно до нових правил, лише після п’ятого дня перебування на карантині можна буде за свої кошти пройти тест на коронавірус – тепер вже не лише ПЛР-тест, а й швидкий (та дешевший) тест на антиген. У випадку негативного результату домашній карантин достроково скасовується.

Виїхати з Австрії до закінчення домашнього карантину можна буде, але має бути забезпечено "максимальну мінімізацію ризику зараження".

Ті, хто прибуватимуть до Австрії після 19 грудня, підписуватимуть відповідний формуляр про карантин, який рекомендується завчасно роздрукувати (з сайту МОЗ) та заповнити.

Уникнути обов’язкового карантину, за умови наявності проведеного в останні 72 години негативного результату ПЛР-тесту або тесту на антиген, дозволяється наступним категоріям: співробітникам гуманітарних організацій, медичному супровідному персоналу, дипломатам з карткою легітимації, тим, хто прибуває за викликом в суд або ж з робочими цілями (наприклад, для цілодобового догляду за літніми людьми). Ці люди також можуть пройти тест на коронавірус вже після прибуття до Австрії, однак в очікуванні результату слід буде знаходитися під карантином.

Обмеження також не стосуються осіб, які в’їжджають в Австрію в інтересах республіки; транзитних пасажирів; осіб, що в’їжджають та виїжджають в країну в рамках маятникової міграції (щонайменше раз на місяць) у професійних чи сімейних цілях; для невідкладного медичного лікування та у разі непередбачуваних і невідкладних причин, як важка хвороба родича, смерть, похорони, народження тощо.

Станом на 15 грудня в Австрії від коронавірусної хвороби померли понад 4600 людей. Нині понад 3,5 тис. хворих перебувають у лікарнях, з них 573 пацієнти – у відділеннях інтенсивної терапії. Протягом минулої доби у країні було зафіксовано 2628 нових випадків інфікувань, всього з початку пандемії коронавірусом інфікувалися понад 327 тис. осіб.