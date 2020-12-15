Сербія посилила правила в’їзду іноземців

З 20 грудня іноземцям буде заборонений в'їзд до Сербії без негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не пізніше як за 48 годин перед прибуттям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сербське видання Политика з посиланням на міністра праці, зайнятості, соціального захисту та ветеранів Сербії Дарію Кісич-Тепавчевич.

«Кризовий штаб сьогодні (у вівторок, 15 грудня, – ред.) ухвалив рішення, згідно з яким на пунктах перетину кордону буде здійснюватися посилений контроль з обов’язковими ПЛР-тестами для всіх іноземних громадян, які хочуть потрапити на територію нашої держави», - заявила міністр.

Водночас громадяни Сербії можуть перетинати кордон без тесту, проте муситимуть піти на самоізоляцію (яку можна закінчити одразу, показавши негативний результат ПЛР-тесту).

Нові правила набудуть чинності з 20 грудня і діятимуть щонайменше до 10 січня – в залежності від епідеміологічної ситуації.

Карантинні заходи у Сербії загалом залишаються незмінними до 18 грудня, коли буде проведено нову оцінку ситуації та прийнято рішення про їх посилення чи зміну.

В уряді Сербії вважають чинні обмежувальні заходи ефективними, хоча кількість нових випадків інфікування коронавірусом зростає.

Кісич-Тепавчевич закликала громадян відповідальніше поставитися до рекомендацій та обмежень у період новорічно-різдвяних свят.

Як відомо, в Сербії з початку пандемії підтверджено 271 тис. випадків COVID-19, включаючи 2 тис. 380 летальних.