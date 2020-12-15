У Нідерландах ввели локдаун через спалах COVID-19

У Нідерландах відсьогодні, 15 грудня, запровадили жорсткі обмеження через збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Діятимуть ці посилені карантинні заходи до 19 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Так, у країні знову закрили музеї, театри, парки розваг, зоопарки, казино, сауни, спортивні зали, усі магазини, окрім продуктових супермаркетів та пекарень.

Також відсьогодні у Нідерландах не працюють перукарні, масажні та манікюрні салони. Ресторани й кафе залишаються закритими.

Школи та вищі навчальні заклади переведено на дистанційне навчання. Винятки дозволяється робити для студентів під час складання іспитів. Дитячі садки відкриті лише для дітей, чиї батьки мають надзвичайно важливу професію, наприклад, лікарі.

Влада Нідерландів закликає громадян переходити на дистанційну роботу, не подорожувати без вагомої причини, а також не приймати вдома більше двох гостей. Дорослим дозволено займатися спортом на вулиці, але відстань має бути 1,5 метра.

У Нідерландах запровадили локдаун через спалах захворюваності на COVID-19 / Фото: Софія Шовікова

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте напередодні заявив, що «Нідерланди закриваються». Він зазначив, що в останні тижні спостерігається зростання кількості хворих до приблизно 9 тисяч на день, тому необхідно обмежити контакти між людьми.

У Нідерландах від початку пандемії на COVID-19 захворіло 621 944 особи, з них померли 10 082. За останню добу в країні з населенням 17,1 млн людей виявлено 8457 інфікованих.