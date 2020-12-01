Маски у музеях та ресторанах: у Нідерландах посилили карантин

У Нідерландах з 1 грудня носіння маски для обличчя стає обов’язковим в магазинах, музеях, театрах, кафе, ресторанах та на автозаправках.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Щоб запобігти поширенню коронавірусу, носіння маски для обличчя в магазинах, музеях, перукарнях та в багатьох інших місцях обов'язкове з 1 грудня. Це стосується всіх віком від 13 років”, - написав у Твіттері прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Нововведення буде діяти протягом 3 місяців. Виключення зроблено для людей, які не можуть носити або надягати маску через певні особливості своєї хвороби.

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Представники контактних професій, зокрема, перукарі, масажисти, інструктори з водіння та інші, повинні обов’язково носити маску.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 19 листопада знову відкрилися музеї, театри, кінотеатри, басейни і парки розваг. Ресторани та кафе залишаються закритими, дозволено лише доставку замовлень. Людей закликають дотримуватися дистанції 1,5 метра, а хто має скарги, то якомога швидше пройти тест на коронавірус. Вдома дозволено приймати максимум 3 гостей в день, а на вулиці – збиратися компаніями до чотирьох людей з різних господарств. Також громадянам Нідерландів радять не виїжджати за кордон, за винятком випадків великої необхідності.