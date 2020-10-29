Нідерланди продовжили карантин до кінця року

У Нідерландах через сплеск захворюваності на коронавірус запроваджені два тижні тому додаткові заходи триватимуть до грудня.

Як передає кореспондент Укрінформу в Гаазі, про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

“Запроваджені заходи триватимуть як мінімум до грудня”, - зазначив Рютте.

За словами Рютте, робити будь-які висновки щодо запроваджених обмежень ще зарано, однак часткова ізоляція сприяє зменшенню поширення вірусу.

З 21 жовтня по 27 жовтня у Нідерландах було зафіксовано 67 542 нових хворих на COVID-19. За тиждень до цього було 55 587 хворих, що майже на 22% більше ніж тижнем раніше.

Як повідомляв Укрінформ, 14 жовтня у Нідерландах через коронавірус було запроваджено додаткові заходи. Зокрема, закриті заклади харчування. Дозволено лише видачу замовлень. Після 20:00 не продають алкоголь та легкі наркотики, щоб люди не влаштовували вечірок. Масковий режим у громадських місцях і транспорті обов’язковий для осіб, старших 13 років. Мешканців Нідерландів закликають працювати з дому та не подорожувати без вагомої причини.