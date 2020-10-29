Польща максимально відтягуватиме повний локдаун - Моравецький

Уряд Польщі готується до поганого сценарію, але намагатиметься зволікати із “закриттям” економіки у зв’язку з пандемією коронавірусу настільки довго, наскільки це буде можливо.

Як передає кореспондент Укрінформу, на цьому під час пресконференції на Національному стадіоні у Варшаві, де в четвер відкрито першу тимчасову лікарню для пацієнтів з COVID-19, наголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

“Ми готуємо Польщу до дуже недоброго сценарію”,- заявив Моравецький.

Він звернув увагу на те, що у Франції через пандемію зупиняється економіка, чого Польща хоче уникнути.

“Ми не хочемо закривати економіку настільки довго, настільки це можливо”,- підкреслив прем’єр-міністр Польщі.

Він зазначив, що дав розпорядження усім воєводам, аби до кінця наступного тижня кількість ліжкомісць у лікарнях країни було збільшено до 31-32 тисяч.

Як відомо, на Національному стадіоні розгортається тимчасова лікарня на 1,2 тис. місць, з яких вже зараз доступними є 300. Загалом по всій Польщі має бути розгорнуто принаймні по одній тимчасовій лікарні у кожному воєводстві, у Варшаві – дві.

У Польщі за минулу добу зафіксовано рекордні показники інфікування і смертності від COVID-19: 20 156 нових випадків зараження, 301 людина померла.У лікарнях Польщі зараз перебуває 14 631 особа, підключено до апаратів ШВЛ 1203 особи з коронавірусною інфекцією.