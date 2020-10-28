Моравецький: Масштаби агресії під час протестів у Польщі є необґрунтованими
Про це в інтерв’ю виданню Gazeta Polska заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Укрінформ з посиланням на Onet.pl.
«Питання доступності переривання вагітності всюди у світі викликає емоції. Однак масштаби агресії і мови ненависті, що спостерігається в Польщі в останні дні, не можна нічим обґрунтувати», - заявив Моравецький.
Він наголосив, що Польща є християнською країною, в якій захист найслабших і людей з обмеженими можливостями є чеснотою і «моральним обов’язком».
Як повідомлялося, по всій Польщі шостий день поспіль тривають багатотисячні протести проти рішення Конституційного трибуналу (КТ) про обмеження абортів.
Судді КТ Польщі 23 жовтня визнали, що аборт у випадку патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини. Відтак це положення у законі «Про планування сім’ї, захисту людського плоду й умов можливого переривання вагітності» від 1993 року суперечить Конституції. Це рішення обурило багатьох поляків, які на знак протесту того ж дня вийшли на вулиці.
Навіть до останнього рішення КТ Польщі польське законодавство у питаннях абортів було одним з найконсервативніших в Європі. Рішення КС Польщі звужує легальне поле в Польщі для здійснення абортів. Відтепер жінки зможуть переривати вагітність лише у випадку, коли під загрозою є життя жінки, або вагітність сталася в результаті зґвалтування чи інцесту.
Рішення КТ привітали, зокрема, президент Анджей Дуда, Римо-католицька церква, консервативні організації.
Тим часом вся Польща з 24 жовтня перебуває у червоній зоні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Це передбачає заборону на масові зібрання більше п'яти осіб.