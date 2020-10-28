Качинський підтримав рішення Конституційного трибуналу про обмеження абортів

Рішення Конституційного трибуналу щодо обмеження абортів в Польщі є «конституційним», а дії протестувальників на вулицях польських міст є злочинними.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у відеозверненні, розміщеному у Фейсбуці, заявив лідер правлячої партії «Право і справедливість» (PiS), віцепрем’єр-міністр Польщі Ярослав Качинський.

«Це рішення повністю відповідає Конституції. Більше того: у світлі Конституції іншого вироку в цій справі не могло бути», - заявив Качинський.

Він зазначив, що зараз у країні складна ситуація з пандемією COVID-19, а тому усілякі демонстрації коштуватимуть «людських життів».

«Ті, хто до них закликають, а також і ті, хто в них бере участь, призводять до загальної небезпеки, а відтак скоюють серйозний злочин», - заявив віцепрем’єр Польщі.

Він зауважив, що зараз здійснюються напади на римо-католицькі храми, що є цілком новим явищем в історії Польщі. Він закликав своїх однопартійців «за будь-яку ціну» захищати храми, а також Польщу і патріотизм.

Як повідомлялося, по всій Польщі шостий день поспіль тривають багатотисячні протести проти рішення Конституційного трибуналу (КТ) про обмеження абортів.

Судді КТ Польщі 23 жовтня визнали, що аборт у випадку патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини. Відтак це положення у законі «Про планування сім’ї, захисту людського плоду й умов можливого переривання вагітності» від 1993 року суперечить Конституції. Це рішення обурило багатьох поляків, які на знак протесту того ж дня почали виходити на вулиці.

Навіть до останнього рішення КТ Польщі польське законодавство у питаннях абортів було одним з найконсервативніших в Європі. Рішення КС Польщі звужує легальне поле в Польщі для здійснення абортів. Відтепер жінки зможуть переривати вагітність лише у випадку, коли під загрозою є життя жінки, або вагітність сталася в результаті злочину, зокрема зґвалтування.

Рішення КТ привітали, зокрема, президент Анджей Дуда, Римо-католицька церква, консервативні організації.

Тим часом вся Польща від суботи, 24 жовтня, перебуває у червоній зоні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Це передбачає заборону на масові зібрання більш як п'ять осіб.

Фото: pisorgpl