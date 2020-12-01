Словом року 2020 в Німеччині стало «пандемія корони»

Словом року 2020, як багато хто очікував, у Німеччині стало сполучення «пандемія корони».

Таке рішення, як передає кореспондент Укрінформу, прийняло журі з Товариства німецької мови (GfdS).

Пандемія SARS-CoV-2 справила великий вплив на життя людей, економіку та культуру, окрім того, з суто лінгвістичної точки зору це словосполучення використовується у безлічі нових словотворень, пояснили експерти свій вибір.

На другому місці опинився термін «локдаун», на третьому – «конспіративна історія» (теорія змови).

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Загалом з 10 слів 8 мають безпосереднє відношення до пандемії.

Виключеннями є лише сполучення «Чорне життя має значення» (4 місце) та «гендерна зірка» (9 місце; символізує посилення дискусії про так зване гендерно-справедливе або гендерно-чутливе використання мови).

Товариство підбирає десять слів та фраз, які мовним чином визначили політичне, економічне та соціальне життя упродовж року.